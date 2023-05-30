رئيس "إسكان النواب": تطوير العشوائيات إنجاز حقيقي على أرض الواقع

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن تطوير العشوائيات من أهم وأبرز الملفات وأنه إنجاز حقيقى على الأرض، وأنه لم يغير أماكن فقط بل يغير صفات وخصائص قاطنى هذه المناطق، ومن ثم التطوير يهدف لتحسين خصائص المنطقة والبشر فى نفس الوقت.

وقالت النائبة مها عبد الناصر، إن الجميع لا يريد استمرار بعض المناطق العشوائية القائمة، ولكن هناك مطالب بضرورة أن يكون لدى المحافظات رؤية شاملة حول كيفية وآلية التخطيط لتطوير هذه المناطق المرتقبة، ويكون هناك توافق تام بشأن التطوير.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة مهـا عبدالناصـر، بشأن دراسة وإصدار ما يلزم من توصيات بشأن قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالموافقة على إعادة تخطيط عدد (9) مناطق على مستوي الجمهورية.

وقالت الدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إن الهيئة تقوم بتشجيع الأشخاص للحصول على شغل، والهيئة تعمل على الأرض بشكل جاد منذ 50 عاما، وفقا لما هو متاح سواء من قوة بشرية أو اعتمادات مالية.