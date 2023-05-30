الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الشهود في مصرع وإصابة 30 مواطنا بوصلة دهشور: اختلال عجلة القيادة السبب

جريدة الدستور

تناقش مباحث الجيزة، شهود العيان في حادث تصادم سيارة ميني باص مع أخرى نقل بطريق أسيوط الغربي اتجاه القاهرة، بوصلة دهشور مما أسفر عن 3 متوفين و27 مصابًا.

وقال الشهود أنهم تفاجئوا بوقوع التصادم بين السيارتين عقب اختلال عجلة القيادة.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بطريق أسيوط الغربي في اتجاه القاهرة، بين قريتي طهما ودهشور بالطريق الواصل بين محافظتي الجيزة والفيوم.

ودفع مرفقا إسعاف الجيزة والفيوم بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميني باص مع أخرى نقل، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

حادث تصادم طريق أسيوط الغربي محافظتي الجيزة والفيوم الطريق الواصل حادث تصادم سيارة ميني باص الإجراءات القانونية

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