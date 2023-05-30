محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات ضمن احتفالات "عيد الأم"

قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، بتكريم أمهات قنا المثاليات ضمن احتفالات "عيد الأم"، وذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأهالي الأمهات المثاليات.

وتم تكريم السيدة مريم شاوول جاورجيوس الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "تمكين اقتصادي"، كما تم تكريم السيدة حمدية عبداللاه عطية من مركز نقادة، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة وتم منح كلا منهن شيك بمبلغ 50 ألف جنيه مقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال محافظ قنا، أن المرأة المصرية تُوجت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاج العزة والكرامة، لذا فإن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً بالأم ودورها وتضحياتها، فالأم لها دور كبير في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل، وسيستمر كفاحها يضيء الطريق أمامنا، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع سواء على مستوى العمل في كافة القطاعات والمجالات أو تربية النشء، موضحاً أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة المصرية والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كافة المجالات.

كما قدم محافظ قنا شكره وتقديره لكل الأمهات التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أطفالها وخاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الأم المثالية، مثمناَ دورهم البارز في تقدم وحماية المجتمع، وتنشئة ورعاية أفراده.