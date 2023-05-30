وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان أعمال منطقة الزيتونة فى سانت كاترين

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولتهما التفقدية لمكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمنطقة الزيتونة، وهى أحد مكونات المشروع، ويرافقهم مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات المنفذة للمشروع.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، واللواء خالد فودة، ومرافقوهما، بمنطقة الزيتونة، وتفقدوا أعمال تشطيب الوحدات السكنية، وتضم منطقة الزيتونة، 21 مجمعا سكنيا بها 564 وحدة (26 وحدة بكل مجمع - أرضى + أول)، تشطيب فوق متوسط – فاخر، بمساحات من 100: 230 م2)، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع، إضافة إلى إنشاء خدمات متكاملة (مسجد – كنيسة – محال تجارية)، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المشروع، وتنفيذ أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع العام، على أعلى مستوى يليق بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والتى تقع فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.