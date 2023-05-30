الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في تصادم سيارة على طريق "الإسكندرية-مطروح"

اسعاف
اسعاف

أصيب اليوم 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين على طريق “الإسكندرية-مطروح”، وجرى على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفي رأس الحكمة المركزي.  

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم "شاكر فضل موافى، جمال على عبد الحفيظ، على عبدالله كامل، محمود محمد نجاح، امجد عبده انور، شريف باسم البليهى، ياسر ناصر عبد الحميد، أحمد محمد فتح الله، السعيد فرج المرسى، إسلام محمد سعيد، أحمد مجدي شعبان، صبرى خميس عبد الفتاح، وائل سعد عبد المنعم، على مصطفى شحاتة".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة المركزي الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

إصابة 14 شخص الإسكندرية مطروح الفحوصات الطبية اللازمة تصادم سيارتين طريق الإسكندرية مطروح مستشفى رأس الحكمة

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