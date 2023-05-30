الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل حبس عاطل قتل شاب في السلام

حبس
حبس

أمرت نيابة السلام، اليوم، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شاب سبب خلافات بينهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من أحد المستشفيات تفيد باسقبالها شاب مصاب بطعنة نافذة، وتوفي أثناء إسعافه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين أن الشاب يدعى "ك .س" مصاب بطعنة في الصدر وتوفي علي إثرها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاط بسبب خلافات بينهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة السلام قتل شاب تحريات المباحث

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