الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل تحرير الجيش اللبنانى المواطن السعودى المختطف

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن تحرير المواطن السعودي المختطف في لبنان، بعد عملية نوعية على الحدود مع سوريا. 

وقال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إنه بالفعل أعلن الجيش اللبناني عن تحرير المواطن السعودي الذي تم اختطافه فجر الأحد الماضي، وأكد الجيش اللبناني أن دورية من المخابرات تمكنت من إلقاء القبض على الخاطفين، موضحًا أن عملية التحرير تمت على الحدود اللبنانية السورية.

- تفاصيل عملية الاختطاف 

وكشف مراسل القناة، أن المواطن السعودي كان قد تم اختطافه في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، أثناء سيره من العاصمة اللبنانية بيروت إلى منزله جنوب العاصمة، وأثناء السير تم اعتراضه واختطافه بسيارته واقتياده إلى مكان مجهول، موضحًا أنه لم يتم الإفصاح عن عملية الخطف في حينها.

وأوضح أنه بالأمس أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية بيانًا أكدت من خلاله أن عملية الخطف تمت في هذه المنطقة بالعاصمة، مؤكدة تكثيف جهود الأجهزة الأمنية كافة في محاولة الإفراج عن المواطن السعودي.

الجيش اللبنانى المواطن السعودي المختطف لبنان عملية نوعية سوريا اختطاف

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