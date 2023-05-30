"البيطريين": تعديل قوانين النقابات أبرز محاور رؤية النقابة بالحوار الوطنى

قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الحوار الوطني فرصة للتوافق حول كل التحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس السيسى، من خلال آليات التفاوض والحوار الاجتماعى، موضحا أن النقابة أعدت رؤية لطرحها خلال جلسات الحوار الوطنى، من أبرزها تعديل القوانين التى تنظم موارد النقابات المهنية بما يتناسب مع الوقت الحالى ولزيادة مواردها، وسرعة إقرار قانون مزاولة مهنة الطبي البيطرى، ومساواة الأطباء البيطريين العاملين بالقطاع الحكومى بأقرانهم فى قانون كادر المهن الطبية.

وأكد سليم ضرورة تغليظ عقوبة انتحال الصفة لممارسى المهنة من غير الأطباء البيطريين، وضم الأطباء البيطريين لقانون المسئولية الطبية، وتوفير وظائف للأطباء البيطريين المتوقف تعيينهم منذ عام 1994 ما يشكل عجزا كبيرا فى أعدادهم، والذى انعكس بالسلب على صحة المواطن المصرى، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للمجازر والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل، وتنفيذ قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والارتقاء بمستوى التدريب بعد الجامعى لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وأضاف: «كما أن هناك ضرورة لعمل خطة على مستوى الدولة توضح مدى الاحتياج فى الدولة من التخصصات المختلفة فى القطاعين العام والخاص، بتغليظ عقوبة انتحال الصفة حال ممارسة المهنة من غير الأطباء البيطريين المصرح لهم بمزاولة المهنة».

وكان قد خاطب الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام للحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، النائب اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب بشأن تعيينات الأطباء البيطريين بالمديريات علي مستوى الجمهورية، وسلامة الغذاء.