القبض على المتهم بتمزيق جسد شاب بالسلام

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شاب قتل آخر بطعنة نافذة في القلب بسبب خلافات سابقة في مدينة السلام.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعنه نافذه في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

بالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «كريم س ع» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في القلب.

وتبين أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وأحد الأشخاص، تطورت إلى قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه من سلاح أبيض.

تم نقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.