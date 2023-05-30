"تعليم القاهرة" تنتهى من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لاعتماد نتيجة نهاية العام الدارسي الحالي 2022-2023، لطلاب الشهادة الإعدادية، من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، خلال ساعات.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية القاهرة لـ"الدستور"، الانتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة ورصد الدرجات، بامتحانات الشهادة الاعدادية، وفى انتظار اعتمادها من المحافظ، لإعلانها للطلاب.

وشدد المصدر على أنه فور اعتماد النتيجة من المحافظ، وإعلان أسماء الأوائل على مستوى المحافظة، سيتم إتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية، حيث يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة برقم الجلوس.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الراغبين فى الحصول علي النتيجة الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages، ثم اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية، ثم كتابة رقم جلوس الطالب صحيح.

فيديو توضيحي لطريقة إجابة طلاب الثانوية العامة في ورقة إجابة بابل شيت والأسئلة المقالية

على صعيدا آخر، أعلن شادي زلطة، متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نشر الوزارة فيديو توضيحيًا لطريقة إجابة طلاب الثانوية العامة في ورقة إجابة بابل شيت، وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوضيح جميع الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة.

وتضمن الفيديو شرحًا تفصيليًا مبسطًا وإرشادات مهمة للطلاب لطريقة الإجابة عن أسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، للجزء الخاص بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

كما تضمن الفيديو شرحًا تفصيليًا عن الإرشادات الخاصة بملء البيانات وطريقة تدوين رقم الجلوس.

وفيما يلي رابط اللينك الخاص بالفيديو على موقع الوزارة:

https://content.moe.gov.eg/bablsheet.