صحة البحر الأحمر تعلن وصول أحدث جهاز رنين مغناطيسى لمستشفى الغردقة العام

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر عن وصول أحدث جهاز رنين مغناطيسي فيليبس Achieva detream والذي له دقة عالية، لمستشفى الغردقة العام، لاستكمال المرحلة الثانية من أعمال التطوير لأشعة الرنين المغناطيسي، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، فى بيان لها، أن جهاز الرنين المغناطيسي الجديد يجرى الفحوصات الطبية المتنوعة والشاملة المطلوبة بدقة متناهية، ووصل إلى مستشفى الغردقة العام كل الاحتياجات والملحقات اللازمة، موضحة أن ذلك فى إطار حرص الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لتطبيق خطة التطوير الشاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية المختصة للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات وتزويدها بكل الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هذه الخطوة أساسية وضرورية جدًا في هذه المرحلة بعد أن تم استخدام الجهاز القديم بفحص ما يقرب من 120 ألف حالة وما يقرب من فترة تشغيل 90 ألف ساعة منذ تركيب الجهاز.

قومى المرأة بالبحر الأحمر يطلق مبادرة مطبخ المصرية لتدريب السيدات

على جانب آخر، أطلق المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر مبادرة "مطبخ المصرية"، والتي تستهدف تدريب مجموعات من السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبري وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة، كنواة لمشروع صغير، بالإضافة إلى تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات المبادرة.

وأكدت نيرمين أبوسريع، مقررة فرع المجلس بمحافظة البحر الأحمر، أن مبادرة "مطبخ المصرية" هي مبادرة مجتمعية ذات بُعد تنموي مستدام، تقوم على توفير فرص تدريب حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب.

وأشارت أبوسريع، إلى أن فرع المجلس سيقوم بتدريب عدد 270 سيدة من أهل محافظة البحر الأحمر على مدار 9 أيام تدريبية بواقع 30 متدربة يوميًا خلال الفترة من 28 مايو إلى 8 يونيو 2023.