الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باخوم يترأس احتفال ختام الشهر المريمي بشبرا

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، احتفال ختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة عذراء السجود، بشبرا.

جاء ذلك بمشاركة الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، حيث ترأس الأنبا باخوم صلاتي المسبحة الوردية، والقداس الإلهي. وتحدث نيافته في كلمة العظة حول "القديسة مريم وثمار الروح القدس: السلام".

وأشار الأب المطران إلى لقب العذراء "سلطانة السلام"، هذه ثمرة من ثمار الروح، لذا نحن ننتظر الروح القدس، لكي يحل علينا، ويمنحنا هذه النعمة.

وفي الختام، أقيم تطواف احتفالي، بتمثال، وأيقونة القديسة مريم العذراء.

وعلى صعيد أخر ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية، وذلك بدار الضيافة، التابع للمطرانية.

بدأت الرياضة الروحية بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأنبا باسيليوس، ثم قدم كلمات التشجيع للآباء الكهنة، حيث تمت مناقشة البرامج الخاصة باللجان الإيبارشية.

تضمنت الرياضة الروحية مشاركة آليات العمل للفترة المقبلة، كما ألقى الأستاذ إميل أمين، الكاتب والمحلل السياسي، محاضرة حول "الميديا واستخداماتها داخل الكنيسة".

وفي الختام، أعطى راعي الإيبارشية توجيهاته الرعوية، للعمل بها خلال الفترة الصيفية الحالية، متمنيًا للجميع رسالة مثمرة.

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