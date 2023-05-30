الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الأعلى للثقافة" يحتفي بحسن طلب في أمسية حوارية شعرية غدا

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي في السابعة من مساء غد الأربعاء احتفالية “حسن طلب - أمسية حوارية شعرية”، تنظمها لجنة الشعر ومقررها الشاعر أحمد سويلم، بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

يدير الأمسية الشاعر وائل السمري، عضو لجنة الشعر، وتتضمن كلمة لجنة الشعر: الشاعر أحمد سويلم، ويشارك بها أيضا: الدكتور سعيد شوقي أستاذ النقد الأدبي من كلية الآداب جامعة المنوفية، الدكتور عادل ضرغام رئيس قسم النقد الأدبي من كلية دار العلوم جامعة الفيوم، والملحن والمطرب السوري إيهاب أكرم .

احتفالية حسن طلب أحمد سويلم الأعلي للثقافة المجلس الأعلى للثقافة دار أوبرا الاسكندرية مسرح سيد درويش

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