"الأعلى للثقافة" يحتفي بحسن طلب في أمسية حوارية شعرية غدا

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي في السابعة من مساء غد الأربعاء احتفالية “حسن طلب - أمسية حوارية شعرية”، تنظمها لجنة الشعر ومقررها الشاعر أحمد سويلم، بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

يدير الأمسية الشاعر وائل السمري، عضو لجنة الشعر، وتتضمن كلمة لجنة الشعر: الشاعر أحمد سويلم، ويشارك بها أيضا: الدكتور سعيد شوقي أستاذ النقد الأدبي من كلية الآداب جامعة المنوفية، الدكتور عادل ضرغام رئيس قسم النقد الأدبي من كلية دار العلوم جامعة الفيوم، والملحن والمطرب السوري إيهاب أكرم .