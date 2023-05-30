15 مصابًا بانقلاب ميكروباص بطريق بنى سويف- الفيوم الجديد

أصيب 15 شخصًا، الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف- الفيوم الجديد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق بني سويف– الفيوم الجديد، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة، وجار نقل المصابين إلى مستشفيات جامعة بنى سويف لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.