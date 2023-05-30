الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

15 مصابًا بانقلاب ميكروباص بطريق بنى سويف- الفيوم الجديد

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 15 شخصًا، الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف- الفيوم الجديد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق بني سويف– الفيوم الجديد، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة، وجار نقل المصابين إلى مستشفيات جامعة بنى سويف لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

بني سويف انقلاب سيارة ميكروباص أمن بني سويف حركة المرور موقع البلاغ

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

التحقيق مع سيدة تبث فيديوهات إباحية مقابل أرباح بالقليوبية

أجنبية تخنق طفلتها فى التجمع.. تحريات موسعة

مهندس من الغربية: الحوار الوطني معول من معاول بناء مصرنا الجديدة

مركز مصرى إيطالى لتدريب ونقل العمالة الماهرة إلى روما

حبس نشالتين تسرقان المواطنين بأتوبيسات النقل بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله