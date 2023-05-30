أماكن ومواعيد حفلات الدورة العاشرة لمهرجان الطبول والفنون التراثية اليوم

لليوم الرابع تتوالى فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الطبول والفنون التراثية، وفي هذا التقرير الــ“الدستور” ترصد لكم أماكن ومواعيد حفلات المهرجان لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الجاري، والذي تستمر فعالياته حتي 2 يونيو المقبل.

وتبدأ جميع الفعاليات والحفلات في تمام التاسعة مساء، وجميع الحفلات مجانية.

ــ سمسمية علي مسرح سور القاهرة الشمالي

يحتضن مسرح سور القاهرة الشمالي، بجوار بوابة النصر، حفل يتضمن عروض لفرق: من مصر فرقة مكتبة مصر بالإسماعيلية ويتضمن العرض فنون شعبية وفقرة لآلة السمسمية، بالإضافة إلى مشاركة من دولة الهند، ومن مصر أيضا فقرات الفرقة القومية للفنون الشعبية من مصر.

ــ بيت السناري

وفي بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية بالقاهرة، تقدم فرق: اليونان، الفرقة القومية للآلات الشعبية من مصر، ومن مصر أيضا عرض لفرقة بيب باند.

ــ مسرح الهناجر بالأوبرا

كما يحتضن مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية في أرض الجزيرة، عروض لفرق: “سمعنا طبلتك” من مصر، سيريلانكا، واليمن.

ــ الحديقة الثقافية بالسيدة زينب

وفي حديقة الطفل، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، تقدم فرق دول: أندونيسيا، والجزائر، ومن مصر فرقة رضا للفنون الشعبية .

يشار إلى أن الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، يشهد مشاركة متميزة من دول: اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، اندونسيا،الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، بالاضافة الى مصر.

ويعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان ورش فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام تشارك فيه جميع الفرق بالسور الشمالي بجوار بوابة النصر.



من جانبه قال الفنان انتصارعبد الفتاح، إن هذا المهرجان يعد رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة ولاتخلو حضارة من لغة الطبول في تراثها الشعبي، حيث يتم استحضار هذا التراث وتقديمه في قوالب فنية متجددة، مضيفا بأن هذا المهرجان يعد مهرجانا متفردا يعكس ريادة مصر على مدار التاريخ وانفتاحها على الآخر، ويؤكد على قيمة الإنسان وأهمية ارتباطه بموروثه الشعبي.