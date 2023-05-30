الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محامي مارينا صلاح ضحية أحد مستشفيات العيون يكشف تطورات القضية بعد 370 يومًا

محامي مارينا صلاح
محامي مارينا صلاح ضحية أحد مستشفيات العيون

كشف محامي المجني عليها مارينا صلاح ضحية أحد مستشفيات العيون عن تطورات جديدة في قضية الإهمال الطبي التي تعرضت لها الضحية وتسببت في وفاتها.

وصرح جورج فريد نقولا، المحامي لـ"الدستور" بأن النيابة العامة انتهت من التحقيقات في القضية وأحالتها للمحامي العام المختص لاتخاذ الإجراءات الجنائية في القضية. 

وأضاف محامي الضحية مارينا صلاح أن النيابة بصدد التصرف في القضية خلال الأيام القليلة القادمة حتى تعيد حق الضحية بالقانون.

كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أمر في 11 مايو 2022 بمباشرة تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة المجني عليها مارينا صلاح بعد دخولها أحد مستشفيات العيون لتلقي العلاج ووفاتها بعد تعرضها لإهمال طبي. 

وقالت النيابة العامة في بيان لها آنذاك، إنها تواصلت على الفور مع شقيقها المُبلغ بالواقعة، وطلبت حضوره وزوجها للاستماع لأقوالهما، وكذلك تم استدعاء الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى بالكامل، وكذلك المستشفى الثانية التي تم نقلها إليها من خلال ذويها.

وتحفظ رجال التحقيقات على كافة الأوراق الخاصة بعلاجها، وكذلك أقراص التخزين الخاصة بكاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى.

كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من شقيق المجني عليها مارينا صلاح يشكو إهمالًا طبيًّا تعرَّضت له شقيقته إثر دخولها المستشفى الوطني للعيون بدائرة قسم شرطة النزهة لإصابة عينها، وأجرت لذلك بالمستشفى أشعة دون اتباع الإجراءات الطبية اللازمة قبلها، مما أصابها بتشنجات وإغماءٍ وتوقف بعضلة القلب، وتُرِكتْ دون إسعاف بردهة المستشفى لما يزيد عن خمس ساعات، حتى نقلها ذووها بسيارة إسعاف لمستشفى آخر بعدما تبيّن عدم وجود غرفة لرعاية الحالات الحرجة بالمستشفى الأول، فباشرت النيابة العامة التحقيقات في حينها.

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