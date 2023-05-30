نصائح للرجال لحماية البشرة من ارتفاع الحرارة في فصل الصيف

تعتبر البشرة من أهم عناصر الصحة العامة، حيث تعتبر المرآة التي تعكس حالة الجسم والروح. ولأن البشرة تتعرض للعديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على جودتها وجمالها، فإنه يجب الاهتمام والعناية بها خاصة في فصل الصيف.

ويشهد فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض للشمس والغبار والتعرق، ولأن الرجال يقضون معظم وقتهم في الخارج سواء في العمل أو في الترفيه، فإنهم يحتاجون إلى مزيد من الرعاية والوقاية لحماية بشرتهم من التلف والشيخوخة المبكرة.

وقدم أطباء في تقرير تشره موقع " healthiest" الطبي، بعض النصائح والإرشادات التي تساعد الرجال على الحفاظ على صحة بشرتهم في فصل الصيف، والتمتع بإطلالة جذابة ومشرقة.

نصائح لحماية بشرتك خلال فصل الصيف

لحماية بشرتك من الحرارة والعرق في الصيف، يمكنك اتباع بعض النصائح البسيطة والفعّالة، مثل تنظيف بشرتك بمنظف لطيف ومناسب لنوع بشرتك مرتين في اليوم للبشرة الدهنية، ومرة واحدة للبشرة العادية والجافة.

تجنب غسل بشرتك بالماء الساخن، واستخدام الماء الدافئ بدلاً منه، بالإضافة إلى ترطيب بشرتك بانتظام بمرطب ذو جودة عالية، تقشير بشرتك باعتدال أسبوعياً للتخلص من الخلايا الميتة والشوائب.

كما ينصح الخبراء، بضرورة معالجة المشاكل الجلدية مثل حب الشباب بتطبيق الكريمات الطبية التي تحتوي على حمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد، ووضع واقي شمسي عند التعرض للجو الخارجي، واختيار واقي شمسي يحتوي على نسبة حماية لا تقل عن 30 درجة.

الابتعاد عن التدخين وشرب الكحول، فهما يضرون بصحة البشرة، مع ضرورة اتباع نظام غذائي صحي، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية والفيتامينات والبروتينات.

الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة للرجال:

ملح البحر والحليب: يساعد هذا المزيج على تنظيف وترطيب وتفتيح البشرة، ويمكنك تحضيره بخلط ملعقتين كبيرتين من ملح البحر مع ملعقة كبيرة من الحليب، ثم تطبيقه على الوجه بحركات دائرية لمدة 10 دقائق، ثم شطفه بالماء الفاتر.

البيض واللبن والصبار: يساعد هذا المزيج على تغذية وتنعيم وتجديد البشرة، ويمكنك تحضيره بخلط صفار بيضة مع ملعقة كبيرة من اللبن وملعقة كبيرة من هلام الصبار، ثم تطبيقه على الوجه وتركه حتى يجف، ثم شطفه بالماء الفاتر.

الكاكاو والعسل: يساعد هذا المزيج على ترطيب وتفتيح وإشراق البشرة، ويمكنك تحضيره بخلط ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو مع ملعقة كبيرة من العسل، ثم تطبيقه على الوجه لمدة 15 دقيقة.

الزبادي: يساعد هذا المكون على تنظيف وتبريد وتفتيح البشرة، ويمكنك استخدامه بوضع قناع من الزبادي على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم شطفه بالماء الفاتر.

الشاي الأخضر والليمون: يساعد هذا المزيج على تنظيف وتضييق المسام وإزالة التصبغات من البشرة، ويمكنك تحضيره بخلط مغلف من شاي أخضر مغلي مع عصير ليمونة، ثم تبريده في الثلاجة، ثم استخدام قطنة لتطبيقه على الوجه، ثم شطفه بالماء الفاتر.