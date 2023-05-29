ناهد السيد من "صالون الدستور": هناك طفرة في مسرح الطفل وعودة لنوستالجيا ألعاب الطفولة

قالت الكاتبة ناهد السيد إنها ترى وجود هناك اهتمام كبير بفنون الطفل في مصر من كتب ورقية إلى صوتية إلى بودكاست، ومحتوى رقمي كبير مخصص للأطفال.

فنون الأطفال بمصر

وأضافت ناهد، خلال كلمتها بندوة "مستقبل فنون الأطفال بمصر" بصالون "الدستور"، الإثنين، مسرح الطفل بدأ يشكل طفرة كبيرة منذ العام الماضي، وفي عملي لتدريب الأطفال على المسرح رأيت اهتمام الأهالي الكبير على مشاركة أطفالهم في مسرح الطفل.

ولاحظت ناهد السيد عودة "النوستالجيا" في جذب الأطفال للفنون المقدمة لهم: "وجدت نوستالجيا ألعاب الأطفال، تعود من جديد لتجذب الأطفال، وهي "ألعاب زمان"، ففي مركز "ساقية مصر" الثقافي، وجدت بعض الأهالي يطلبون مني، إحضار مدربين لتدريب أطفالهم لعبة الشطرنج.

ماذا يجذب الأطفال في مصر؟

أيضًا تحدثت ناهد السيد، عن اهتمام الأطفال، بالأعمال اليدوية، فهي من الفنون التي تجذبهم، مشيرة إلى ضرورة إتاحة هذه الفنون للطفل أمامه، مثل أنشطة الرسم، أو الأنشطة الحركية مثل "البريك دانس والهيب هوب" التي يقبل عليها الأطفال حتى لا يتشتت بوسائل الجذب الأخرى.

كما ترى ناهد السيد، أن النشاط الرياضي، ضمن فنون الطفل: هناك وعي كبير من الأمهات، بضرورة إلحاق أطفالهم للنوداي ممارسة الرياضة التي يحبونها، أما من جهة الكتابة فوصفت ناهد السيد واقع أدب الطفل بأننا "مازلنا فقراء في الكتابة للطفل".

صالون الدستور الثقافي

وناقش صالون "الدستور" الثقافي عبر ندوته الخامسة وتحت عنوان "مستقبل فنون الأطفال فى مصر ، بمقر "الدستور" وأدار الندوة كل من حسام الضمراني ونعمات مدحت وسارة ساويرس.

كما شارك فى الندوة كل من الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، الكاتب محمد فتحي، مؤسس دار نشر أرجوحة لأدب الطفل، كاتبة أدب الطفل الدكتور إيمان سند، الدكتور مى إبراهيم المتخصصة فى صحافة الأطفال، كاتب الطفل الأديب عبده الزراع، الأديبة وكاتبة أدب الطفل ناهد السيد، كاتبة أدب الطفل صفاء عبد المنعم، كما تضمن الصالون مداخلة لكاتبة أدب الطفل فاطمة المعدول.

وطرحت الندوة عدة محاور للنقاش أبرزها واقع فنون الطفل فى مصر ومستقبلها والترجمة للطفل، والمنصآت الرقمية الموجهة للطفل، والكتابة للطفل وما تتضمنه من قيم، والتحديات التى تواجه صناعة فنون الطفل فى مصر، ورؤيتهم لاستشراف مستقبل فنون الطفل فى مصر.

وبحسب آخر تعداد للسكان في 2021 يوجد فى مصر 41 مليون طفل لا يوجد لهم قناة أو مجلة يلتفوا حولهان رغم انتشار المنصات الرقمية الموجهة للطفل العربية والدولية، وهو ما دفع صالون الدستور الثقافي، لمناقشة العديد من التصورات من ضيوف الصالون، هذا الأسبوع فى هذا الاتجاه، ومناقشة التحديات التى تجابه صناع أدب الطفل فى مصر، وأبرز الفنون التى تشهد إقبالاً كبيراً لدى أطفال مصر، وكل ما يتعلق بمستقبل فنون الأطفال فى مصر.