الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فى ذكرى رحيله.. حسن حسنى الكوميدى الذى ترك بصمة لا تنسى

حسن حسني
حسن حسني

يوافق اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، ذكرى رحيل النجم حسن حسني، حيث فقدت السينما والمسرح والتلفزيون المصري واحداً من أبرز نجومها، الذي توفي في 30 مايو عام 2020 عن عمر ناهز 89 عامُا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. 

 

وقدم حسن حسني، خلال مشواره الفني الطويل، الذي بدأ في المسرح في بداية الستينات، أكثر من 500 عمل فني، بين سينما وتلفزيون ومسرح، ما جعله أحد أكثر الفنانين تمثيلاً في تاريخ الفن المصري.

 

ولد حسن حسني في 19 يونيو 1936، في حي القلعة في القاهرة، فقد والدته في سن السادسة، وتأثر بهذا الحدث كثيراً، حيث عشق التمثيل منذ طفولته، وشارك في عروض مسرحية في المدرسة، كما حصل على شهادة التوجيهية عام 1956، وانضم إلى فرقة المسرح العسكري التابعة للجيش.

 

وبعد حل المسرح العسكري عقب هزيمة 1967، انتقل حسن حسني إلى المسارح المدنية، وشارك في فرقة جلال الشرقاوي لمدة عشر سنوات. كانت بداية شهرته في التلفزيون من خلال مشاركته في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" بطولة عبد المنعم مدبولي عام 1979.

 

"الكرنك".. أول أدوار الراحل حسن حسني 

وفي السينما، كان أول ظهور له في دور صغير في فيلم "الكرنك" بطولة نور الشريف وسعاد حسني عام 1975، ثم لفت الأنظار بأداء دور الشرير "عوني" في فيلم سواق الأتوبيس إخراج عاطف الطيب عام 1982. 

 

وتعاون مع نفس المخرج في أفلام أخرى مثل "البرئ" و"البدروم"، و"الهروب"، كما شارك في أفلام لمخرج آخر كبير هو محمد خان، مثل "زوجة رجل مهم"، أولاد الأكابر".

 

ولكن شهرة حسن حسني كانت تتصاعد بشكل كبير في التسعينات، حيث اشتهر بأداء دور "القشاش"، أو صانع المشاكل، في الأفلام والمسلسلات والمسرح، فقد قدم أدوارًا كوميدية لا تُنْسَى في أفلام مثل "الإرهاب والكباب".

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