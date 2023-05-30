سمية الألفى تكشف مفاجأة عن حالتها الصحية: تعافيت تمامًا من السرطان

طمأنت الفنانة سمية الألفي، جمهورها على حالتها الصحية بعد أزمتها مع السرطان، وذلك بعد الفيديو الذي نشره الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرًا عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وقالت سمية الألفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc: "أنا كويسة الحمد لله وكل الفحوصات التي خضعت لها من شهر ونصف كانت جيدة والدكتور قال إنه لا يوجد سرطان نهائي وتعافيت منه تمامًا".

وأضافت: "لدينا أطباء جيدين في مصر، والمعالج والجراح كانوا شبابا وسعيدة بهم جدًا لأن أحدهم كان زميل ابني أحمد في المدرسة".

رسالتها للمصابات بالسرطان

ووجهت رسالة طمأنة لكل المصابات بسرطان الثدي، ألا يفقدن الأمل، لأن لدينا أطباء جيدين بمصر، ولديهم علم، وطالبتهم بالاعتماد على الله وأن يكون أملهم في الله، متابعة، أنها كانت دائمًا تقول إنها راضية بكل ما منحها الله به سواء كان خيرًا أو شرًا.

وعن نجلها الفنان أحمد الفيشاوي قالت: "شقاوته فظيعة عمر هادئ وعاقل جدًا وهو العقل المدبر لنا، أما أحمد شقي جدًا وبيجنني لحد دلوقتي لكن بموت فيهم".

الفنانة سمية الألفي، كانت كشفت عن إصابتها بالسرطان من الدرجة الرابعة، حيث خضعت لإزالة الورم الموجود بمنطقة الصدر والغدد الليمفاوية، وأخبرها الأطباء المعالجون لها بأنه سرطان من نوع نادر، وبدأت بعدها جلسات العلاج الكيميائي.