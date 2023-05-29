الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مأساة «هيام».. قتلها زوجها بسبب خلافات أسرية فى منشأة القناطر

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة، اليوم الإثنين، بحبس المتهم بقتل زوجته في منشأة القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة منشأة القناطر من غرفة النجدة بالعثور علي جثة سيدة مقتولة داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة تدعي «هيام.ل»، 44 عاما.

وتبين أن زوج المجني عليه أقدم علي إنهاء حياتها بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

منشأة القناطر مركز إمبابة وكرداسة تسليم الجثة تشريح جثة المتهم حبس

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