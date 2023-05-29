الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هشام إبراهيم: الاستثمار المحلي كلمة السر لأنه مرتبط بـ"لقمة العيش"

جانب من اجتماع المجلس
جانب من اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن دخول الأشخاص والمؤسسات والمجتمعات في إطار الموازنات العامة للدول توجه في 3 مسارات، الاستهلاك، الإدخار، والاستثمار.

أضاف خلال لقائه في برنامج "كلام في السياسة"، مع أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدول المتقدمة، يكون الجزء الأكبر من الدخل موجها للاستثمار ويكون نصيب الاستهلاك أقل جزء من الدخل، بينما في الدول النامية يتجه الجزء الأكبر للاستهلاك وجزء الادخار يكون قليلا، وتقريبا لا يتم توجيه أي جزء للاستثمار. 

وتابع أن معدل الادخار في الدول النامية ضعيف جدا ويبلغ 10% في أفضل الحالات، ولعمل معدل نمو اقتصادي له صفة الاستدامة يجب أن تقفز هذه النسبة إلى 25% لـ30%، مؤكدًا  أن الاستثمار المحلي هو كلمة السر.

 ترؤس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للاستثمار يعكس جدية الدولة

علق على  ترؤس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدًا أنه يعكس جدية الدولة وأهمية ملف الاستثمار للدولة المصرية، لأنه مرتبط بـ"لقمة عيش المواطن"، مؤكدًا أن الدولة تحركت في السنوات الماضية على مستوى هذا الملف حتى تلعب دورا مهما جدا في المنطقة والعالم، وبالتالي فقد عملت على أن تكون مركزا للاستثمارات حتى تنطلق لسوق قوامه 1.5 مليار نسمة، لذلك فقد خصصت 8 تريليونات جنيه لتحقيق هذا الهدف، حيث تعمل على مضاعفة الاستثمارات.

هشام ابراهيم الاستثمار المحلي كلمة السر لقمة عيش المواطن الدولة المصرية المجلس الأعلى للاستثمار

مواد متعلقة

"طاقة النواب": لا بد من تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر

بدء جلسة "تحليل مناخ الاستثمار (المحلى والأجنبى) بين الواقع والفرص والتحديات" بالحوار الوطنى

رقية الهلالي تطالب بإنشاء مجمعات متكاملة لإبراز الهوية وتحفيز الاستثمار المحلي

"الدستور" تناقش قضايا لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى

أبو سمرة: قرارات الرئيس تؤكد اتخاذ الدولة خطوات جادة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي

السويدي: تشجيع الاستثمار المحلي أولوية لجذب المستثمرين الأجانب

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

دليل اتهام على "فلاشة".. مفاجأة جديدة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

البرلمان الأوكراني يقر عقوبات على إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

"أبوالغيط" يؤكد دعم الجامعة العربية للعراق فى تحدياتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟