هشام إبراهيم: الاستثمار المحلي كلمة السر لأنه مرتبط بـ"لقمة العيش"

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن دخول الأشخاص والمؤسسات والمجتمعات في إطار الموازنات العامة للدول توجه في 3 مسارات، الاستهلاك، الإدخار، والاستثمار.

أضاف خلال لقائه في برنامج "كلام في السياسة"، مع أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدول المتقدمة، يكون الجزء الأكبر من الدخل موجها للاستثمار ويكون نصيب الاستهلاك أقل جزء من الدخل، بينما في الدول النامية يتجه الجزء الأكبر للاستهلاك وجزء الادخار يكون قليلا، وتقريبا لا يتم توجيه أي جزء للاستثمار.

وتابع أن معدل الادخار في الدول النامية ضعيف جدا ويبلغ 10% في أفضل الحالات، ولعمل معدل نمو اقتصادي له صفة الاستدامة يجب أن تقفز هذه النسبة إلى 25% لـ30%، مؤكدًا أن الاستثمار المحلي هو كلمة السر.

ترؤس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للاستثمار يعكس جدية الدولة

علق على ترؤس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدًا أنه يعكس جدية الدولة وأهمية ملف الاستثمار للدولة المصرية، لأنه مرتبط بـ"لقمة عيش المواطن"، مؤكدًا أن الدولة تحركت في السنوات الماضية على مستوى هذا الملف حتى تلعب دورا مهما جدا في المنطقة والعالم، وبالتالي فقد عملت على أن تكون مركزا للاستثمارات حتى تنطلق لسوق قوامه 1.5 مليار نسمة، لذلك فقد خصصت 8 تريليونات جنيه لتحقيق هذا الهدف، حيث تعمل على مضاعفة الاستثمارات.