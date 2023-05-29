بيراميدز يهزم الاتحاد بهدفين لهدف ويواصل مطاردة الأهلي

فاز بيراميدز على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

وكاد مصطفى فتحي أن يسجل هدف التقدم لـ بيراميدز في الدقيقة 19، عندما تلقى تمريرة رائعة ليراوغ المهدي سليمان، لكن مدافع الاتحاد قام بإبعاد الكرة من على خط المرمى، مخرجًا إياها خارج الملعب.

ومن متابعة للركلة الركنية، مرر وليد الكرتي كرة مسقطة ببراعة لـ إبراهيم عادل، ليضع الكرة في الشباك ببراعة محرزًا الهدف الاول لـ بيراميدز.

وفي الدقيقة 22، استطاع عمار حمدي تسجيل هدف التعادل لـ الاتحاد من متابعة لتسديدة زميله فوزي الحناوي.

وفي الدقيقة 64، احتسب الحكم ركلة جزاء لـ فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز، لكنه عاد لتقنية الفيديو ليلغيه بسبب ارتكاب المخالفة خارج منطقة الجزاء.

وتمكن الجنوب إفريقي فاجري لاكاي، من تسجيل الهدف الثاني لـ بيراميدز، من متابعة لتمريرة رمضان صبحي بالرأس، ليراوغ المهدي سليمان ببراعة ويسكن الكرة الشباك في الدقيقة 71.

وسجل لاكاي هدفًا آخرًا في الدقيقة 79، لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود خطأ على رمضان صبحي، لينتهي اللقاء بانتصار بيراميدز بهدفين مقابل هدف خارج الديار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز لـ 58 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 40 نقطة في المركز السابع.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي- محمد حمدي- محمد الشيبي- علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه- إبراهيم عادل- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتُقام بعد قليل، مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.