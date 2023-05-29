أبرزها خطة الرصف والتغيرات المكانية.. محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية 2022 /2023 وذلك قبل نهايتها في 30 يونيو المقبل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وفي إطار المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والسكرتير العام، وعلي عبد الستار السكرتير المساعد، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني، ومديري إدارات ( المالية، القانونية، التخطيط والهندسية).

واستعرض محافظ الغربية نسب تنفيذ المشروعات والتي تتم في قطاعات (الكهرباء، رصف الطرق، كباري وأنفاق، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور وتدعيم الوحدات المحلية) حيث استعرض النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح والمنصرف والباقي بالربع الأخير من الخطة.

كما استعرض المحافظ نسب تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة في الخطة الاستثمارية 2022/2023 والتي قاربت على الانتهاء ، حيث تم الانتهاء من مشروعات الرصف بنسبة ١٠٠% داخل مراكز (بسيون، السنطة، قطور، كفر الزيات، زفتى، حي ثان المحلة وحي أول المحلة) إلى جانب قرب انتهاء مشروعات الرصف بنسبة 96% في مراكز (حي ثان طنطا، حي أول طنطا، مركز طنطا ومركز سمنود) موجهاً بسرعة تنفيذ الأعمال قبل نهاية العام المالي للحالي مع المتابعة المستمرة لكافة الأعمال وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي سياق متصل تمت مناقشة موقف مشروعات (محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، كوبري المشاة بطنطا، كوبري المشاة بالمحلة، ميكنة الديوان وتشغيل تطبيقات جديدة في إطار خطة المحافظة لرقمنة الديوان)، كما ناقش المحافظ موقف تطوير مصانع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى ودفرة وصيانة معدات القمامة، إلى جانب مناقشة آليات الاستثمار والاستفادة من قطع الأراضي المملوكة للمحافظة فضلا عن إنشاء أسواق مواقف نموذجية بالمدن.



واختتم الاجتماع بمناقشة موقف منظومة المتغيرات المكانية والأحوزة العمرانية إلى جانب ملف التصالح ونتائج الموجة 21 لإزالة التعديات.