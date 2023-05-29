الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تقام في 4 أماكن".. عروض مهرجان الطبول الدولي اليوم

مهرجان الطبول
مهرجان الطبول

انطلقت فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية، في دورته العاشرة، في عدد من الأماكن وهي مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر وساحة الهناجر بالأوبرا والحديقة الثقافية بالحوض المرصود بالسيدة زينب ومركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، وبيت السنارى بالسيدة زينب.

وتقام عروض اليوم في كل من مسرح سور القاهرة الشمالي يبدأها فرقة رضا للفنون الشعبية، وفرقة بيب باند من مصر، وفرقة سريلانكا وإندونيسيا، كما تقام في الحديقة الثقافية في السيدة زينب حفل لفرقة حسب الله المصرية، وفرقة جنوب السودان "نياكوازان"، والفرقة الفلسطينية "الفلوجا"، كما يقام في ساحة مسرح الهناجر حفلة للفرقة القومية للفنون الشعبية المصرية وفرقة اليونان والهند، وفي بيت السناري بالسيدة زينب تقام حفلة تضم فرق سمعنا طلبتك المصرية والفرقة الفلسطينية "كنعان" وفرقة اليمن.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، افتتحت الدورة العاشرة من المهرجان برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، بحضور جماهيري كبير حيث أقيم حفل الافتتاح على مسرح السور الشمالي شهده عدد من سفراء الدول المشاركة وعدد من المسؤولين المصريين ويستمر المهرجان حتى الثاني من يونيو المقبل.

مهرجان الطبول مهرجان الطبول الدولي مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية مسرح السور الشمالي ساحة الهناجر

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