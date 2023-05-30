الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أحدث الأساليب العلمية في علاج سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي

سرطان الثدي هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً وخطورة بين النساء في العالم، حيث يسبب حوالي 685000 حالة وفاة سنوياً، وفقًا لأخر الإحصائيات التي نشرها موقع منظمة الصحة العالمية.

تحدث معظم حالات الإصابة بسرطان الثدي والوفيات الناجمة عنه في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، حيث تكون معدلات البقاء على قيد الحياة أقل بكثير من البلدان المرتفعة الدخل.

تطورات العلم في مجال سرطان الثدي:

يستخدم طرق مختلفة لتشخيص وعلاج سرطان الثدي، مثل الفحص الذاتي والماموغرافي والخزعة وتصوير الثدي بالرنين المغناطيسي للكشف عن وجود أورام أو انتشارها. 

وتشمل خيارات العلاج الجراحة لإزالة جزء أو كل من الثدي، والعلاج الإشعاعي لقتل أو إبطاء نمو خلايا سرطانية، والعلاجات الطبية مثل العلاج الهرموني والمعالجة الكيميائية والعلاج المستهدف لمهاجمة خصائص محددة لخلايا سرطانية، حيث يحرز تقدم كبير في مجال علاج سرطان الثدي منذ عام 1980، إذ انخفض معدّل الوفيات الموحد حسب السن من جراء سرطان الثدي بنسبة 40٪ بين الثمانينات وعام 2020، ومن بين أهم التطورات التي تجرى في مجال علاج سرطان الثدي:

استخدام تقنية CRISPR-Cas9 لتحرير جينات محددة:

هذه التقنية تستخدم نظامًا يستهدف جزءًا محددًا من DNA خلية سرطانية، ثم يقوم بقصه أو استبداله بجزء آخر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إصلاح خلل جيني أو إحداث تغير في خصائص خلية سرطانية، مثل قابلية التكاثر أو المقاومة للأدوية.

استخدام أجسام مضادة ذكية:

أوضح الخبراء، أن هذه التقنية تستخدم جزئًا من جسم مضاد يستطيع التعرف على جزئًا محددًا على سطح خلية سرطانية، ثم يقوم بإرفاق عقار كيماوي به. هذا يسمح بإيصال جرعات عالية من العقار إلى خلايا سرطانية فقط، مما يزيد من فعالية العلاج ويقلل من آثاره الجانبية.

استخدام الذكاء الاصطناعي:

في هذه التقنية تستخدم نظامًا يستطيع تعلُّم قواعد التشخيص من صور الماموغرافي المأخوذة من حالات سابقة، ثم يقوم بتطبيقها على صور جديدة. هذا يساعد في رصد أورام صغيرة أو غير واضحة، وتقليل نسبة التشخيصات الخاطئة، وزيادة كفاءة عملية التشخيص.

الإصابة بسرطان الثدي سرطان الثدي تطورات العلم في مجال سرطان الثدي علاج سرطان الثدي اعراض سرطان الثدي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

«اللهم أسألك اليسر بعد العسر».. دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 فى محافظات مصر

إجراء تحليل البصمة الوراثية لمعرفة جنس الطفل المعثور عليه فى 15 مايو

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-5-2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟