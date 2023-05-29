الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وكيل ألفونسو ديفيز يثير الجدل حول مستقبل اللاعب: الوضع فوضوي في بايرن ميونخ

ألفونسو ديفيز
ألفونسو ديفيز

أثار نضال هوسيه وكيل أعمال الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني، الجدل، حول مستقبل اللاعب مع ناديه، ملمحًا إلى وجود سوء في إدارة النادي البافاري.

ويرتبط ألفونسو ديفيز بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف الموسم المقبل 2022-2023.

وقال هوسيه في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية:"إنه وقت فوضوي في بايرن ميونخ، لست متأكدًا مما يحدث ومن سنتحدث معه".

وأضاف:" يبدو أن هناك الكثير من عدم الاستقرار وعدم اليقين بشأن اتجاه النادي".

وأوضح:"ربما يكون من الأفضل أن ننتظر حتى عام 2024 ونرى كيف تتطور الأمور مع النادي قبل أن ننتقل إلى عقد جديد للاعب".

وتُوج بايرن ميونخ ببطولة الدوري الألماني للموسم الحادي عشر تواليًا، متفوقًا على بورسيا دورتموند بفارق الأهداف.

وكان نادي بايرن ميونخ أعلن رحيل أوليفر كان الرئيس التنفيذي، وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي، بعد التتويج ببطولة الدوري الألماني.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ألفونسو ديفيز.

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