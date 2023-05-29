المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين باستعراض القوة فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهم لاتهامهم باستعراض القوة مع المجنى عليه "خ.ع.ا"، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.

بداية الواقعة عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية صوب المتهم لبث الخوف والرعب فى قلبه ومحاولة تهديده بسبب خلافات بين الطرفين.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.