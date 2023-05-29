خالد الجندى: صلاتك على النبى ذكر لله ومن يفوتها تصيبه الحسرة

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المؤمنين يدخلون الجنة في درجات، والدرجة بين أهل الجنة وبعضهم كالبعد بينك وبين النجم.

أشار خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة، لكن توجد حسرة في قلوبهم، لأنه كان يقدر يعلى في الجنة، وفوت الفرصة: "عن أبي سعيد الخدري عن النبي، قال لا يجلس قوم مجلسًا لا يصلون فيه على رسول الله (ص) إلا كان عليهم حسرة، وإن دخلوا الجنة".

وعقب: "حسرة لا تتركك، الحسرة لازقة في ظهره لما يرون من الثواب".

وأشار إلى أن الحديث ورد بنص آخر وهو "ما قعد قوم مجلسًا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي إلا وكان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب"، وختم حديثه قائلاً: إن الحديث الثاني فسّر الأول، وأوضح أن صلاتك على النبي ذكر لله.