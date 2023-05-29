الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العشري: مصر الدولة الوحيدة التي اهتمت بالمسار الاقتصادي لإعمار غزة

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري إنه على مدار 75 عامًا كانت القضية الفلسطينية تمثل بؤر اهتمام كبيرة لمصر، كما أن الرئيس السيسي بعد توليه سدّة الحكم وسّع دائرة الحركة بتقديم الدعم الكامل لفلسطين.

الرئيس السيسي جعل القضية الفلسطينية حاضرة بكل المنتديات الدولية

أضاف العشري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا اليوم"، الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الرئيس السيسي جعل القضية الفلسطينية حاضرة بكل المنتديات الدولية والقمم والأمم المتحدة واجتماعات مجلس الأمن، كما أن مصر نجحت في التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكثر من مرة، إضافة إلى اجتماعات الأردن وشرم الشيخ لدعم التهدئة.

أشار أن مصر الدولة الوحيدة التي اهتمت بالمسار الاقتصادي ووفرت 500 مليون جنيهًا لإعادة إعمار غزة، وأرسلت فرق من المهندسين المصريين لاعادة الإعمار وتم تحقيق دار مصر 1، ودار مصر 2، وسيتم البدء في دار مصر 3.

وتابع أن مصر تقوم بإعادة إعمار كافة المرافق التي تم تدميرها على مدار 2021 و ، و2022 ، 2023 وهذا يؤكد أن هذا الأمر يأخذ حيزًا كبيرًا من اهتمام القيادة المصرية.

أشرف العشري القضية الفلسطينية إعادة إعمار غزة المسار الاقتصادي مصر

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