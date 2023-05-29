"حماة الوطن" يفتتح مقرًا جديدًا لأمانة القاهرة (صور)

افتتح حزب حماة الوطن "أمانة القاهرة " اليوم الإثنين، مقره الجديد بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، جاء ذلك وسط أجواء من البهجة والسرور وفى احتفالية كبري.

وحضر الافتتاح الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير أمين عام الحزب والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية وكان فى استقبال السيد رئيس الحزب وقيادات الامانه العامة، اللواء أركا حرب صلاح المعدواي أمين عام القاهرة، والمهندس محمد جمال الدين أمين تنظيم القاهرة، وقيادات أمانة القاهرة والقطاعات والاقسام.

وشهد الافتتاح حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب، وأمناء الامانات النوعية بالامانة العامه، وعددآ من أمناء المحافظات وأمناء الأمانات النوعيه بأمانة القاهرة وأمناء القطاعات بالقاهرة ومساعديهم وأمناء الاقسام.