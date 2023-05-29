الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمساعدته رجال المرور.. محافظ أسوان يكرم المواطن "عبدالسلام"

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرّم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المواطن عبدالسلام أبوعلي عابد، وصرف مكافأة مالية له؛ تقديراً لدوره الملموس فى خدمة مجتمعه، ليصبح نموذجاً للتلاحم بين المواطن البسيط ورجال الشرطة فى تنظيم الحركة المرورية. 

جاء ذلك فى ضوء حرص المحافظ على تكريم النماذج المشرفة والإيجابية، وبعد رصد تواجد المواطن بشكل مستمر فى إحدى الإشارات المرورية ليساعد رجال المرور فى تنظيم حركة المركبات والسيارات بطريق كورنيش النيل. 

وأكد اللواء أشرف عطية تقديره هذه النماذج التى تعطى صورة مضيئة أمام الزائرين والأفواج السياحية الوافدة لمدينة أسوان. 

أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان النماذج المشرفة تنظيم الحركة المرورية صرف مكافأة مالية تكريم مواطن

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