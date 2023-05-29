الخارجية الأمريكية: نراقب جوًا "اتفاق جدة" لوقف النار فى السودان

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن اتفاق جدة لوقف النار في السودان له نتائج إيجابية رغم الخروقات من قبل الجانبين. ⁧‫

وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات اليوم "إنها تراقب تطبيق الهدنة في السودان جوًّا، بالشراكة مع الحلفاء وذلك وفق قناة «العربية».

وتابعت: «نراقب عن كثب كل ممارسات انتهاك الهدنة في السودان، كما ندرس كل الآليات المتاحة ومنها العقوبات لتطبيق الهدنة بالسودان».

ودعت الخارجية الأمريكية طرفي الصراع في السودان إلى وضع مصلحة السودانيين كأولوية، لافتة إلى أن حل الأزمة في السودان يجب أن يكون سودانيا بمشاركة المدنيين، مؤكدة أنه لا حل عسكري للأزمة في السودان: "الجميع سيخسر جراء التصعيد"، مشيدة بجهود السعودية للوصول إلى هدنة في السودان.