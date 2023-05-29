الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشديد الرقابة على الأسواق وفتح منافذ تنافسية للقضاء على جشع التجار بالبحر الأحمر

الاجتماع التنفيذي
الاجتماع التنفيذي لمحافظة البحر الاحمر

ترأس اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، بالديوان العام بالمحافظة، اجتماع المجلس التنفيذي، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

في بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور، مقدما لهم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، موجهاً بزيادة عدد الخدمات بالكمائن وتشديد نقاط التفتيش لمواجهة التدفقات خاصة في فصل الصيف نظراً لأن المحافظة مقصد سياحي للزيارة من جميع المحافظات، وزيادة الخدمات المرورية علي الطرق الداخلية والسريعة والتواجد الأمني بالمواقف العامة والشواطئ، مع التنبيه إدارة الشواطئ بزيادة أعداد المنقذين المتواجدين بها .

وأصدر محافظ البحر الاحمر تعليمات لرؤساء للمدن بالاهتمام بلقاء المواطنين وحل مشاكلهم وعرض الموضوعات التي يتم حلها ، مشدداً علي الاهتمام بالنظافة العامة والغاء التعاقد مع شركات النظافة غير الملتزمة ، موجهاً الشكر لمجلس مدينة رأس غارب علي المظهر الجمالي لمدخل المدينة.

وشدد المحافظ على المرور المستمر على الأسواق مع التأكيد على كتابة الأسعار على السلع بمكان واضح، بالإضافة إلى فتح منافذ تنافسية بمختلف المدن وخاصة في المناطق الأكثر كثافة للقضاء على جشع التجار، مع مراعاة الشكل الجمالي للأسواق الموازية.

 

 

 

الاجتماع التنفيذي لمحافظة البحر الاحمر
الاجتماع التنفيذي لمحافظة البحر الاحمر
الاجتماع التنفيذي لمحافظة البحر الاحمر
الاجتماع التنفيذي لمحافظة البحر الاحمر
استعدادا لعيد الأضحى المبارك إجتماع المجلس التنفيذي الموقف التنفيذي للمشروعات محافظ البحر الأحمر مخالفات البناء مجلس الوزراء عيد الأضحى المبارك

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