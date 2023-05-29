"تموين الغربية": ضبط 130 طنًا و114 كجم قمح محلى مهرب

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة موسعة لضبط الأسواق والتصدي لعمليات تهريب القمح المحلى واستخدامه فى الأغراض غير المخصصة له، أسفرت عن ضبط 130 طنا و114 كيلو جراما من القمح المحلي المهرب، بحيازة أحد الأشخاص دون تصريح.

وقال محمد أبوهاشم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الغربية، إن الحملة جاءت بناء على معلومات وردت حول قيام أحد الأشخاص بالتحفظ علي قمح محلي بالمخالفة للضوابط التي أعلنت عنها الوزارة، فيما يتعلق بموسم التوريد المحلي 2023.

وأوضح أبو هاشم أنه تم توريد الكميات المضبوطه إلى الصوامع، مؤكدا استمرار أعمال الرقابة؛ لعدم استخدام القمح فى الأغراض غير المخصصة له؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.