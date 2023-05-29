الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين الغربية": ضبط 130 طنًا و114 كجم قمح محلى مهرب

القمح
القمح

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة موسعة لضبط الأسواق والتصدي لعمليات تهريب القمح المحلى واستخدامه فى الأغراض غير المخصصة له، أسفرت عن ضبط 130 طنا و114 كيلو جراما من القمح المحلي المهرب، بحيازة أحد الأشخاص دون تصريح.

وقال محمد أبوهاشم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الغربية، إن الحملة جاءت بناء على معلومات وردت حول قيام أحد الأشخاص بالتحفظ علي قمح محلي بالمخالفة للضوابط التي أعلنت عنها الوزارة، فيما يتعلق بموسم التوريد المحلي 2023.

وأوضح أبو هاشم أنه تم توريد الكميات المضبوطه إلى الصوامع، مؤكدا استمرار أعمال الرقابة؛ لعدم استخدام القمح فى الأغراض غير المخصصة له؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

الكميات المضبوطة القمح المحلي الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تهريب القمح في محافظة الغربية وزير التموين والتجارة الداخلية

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