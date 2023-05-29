الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليكيب: نيمار يستفز باريس سان جيرمان بعد التتويج بلقب الدوري الفرنسي

نيمار
نيمار

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لإثارة الجدل بشأن مستقبله مع ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

نيمار يستفز باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار ذهب لمشاهدة سباقات فورمولا وان، التي أقيمت في مدينة موناكو، ليغيب عن احتفالات تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي.

ووصفت الصحيفة الفرنسية في تقريرها، تصرف نيمار بأنه "محاولة استفزاز جديدة" ضد نادي باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن هذا التصرف يُقرّب نيمار من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة، أنها تواصلت مع بعض المقربين من نيمار للاستفسار عن تصرف اللاعب الأخير، ولكنهم أجابوا بـ"لا تعليق"، مُشيرة إلى أن هذه الإجابة تُفسر إلى أي مدى وصل إليه الحال بين نيمار وإدارة نادي باريس سان جيرمان، والتي أصبحت متدهورة للغاية.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم البرازيلي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2027.

وعانى نيمار من إصابة قوية في الكاحل، تسببت في غيابه عن مباريات باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم.

باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي في موسم 2022-2023

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان قد تعادل مع ستراسبورج بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الفرنسي.

ونجح فريق باريس سان جيرمان في تأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، برصيد 85 نقطة، متفوقًا على لانس صاحب الوصافة برصيد 81 نقطة.

وبناءً عليه، توّج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي 2022-2023، وذلك للمرة الثانية على التوالي والحادية عشر في تاريخه.

نيمار باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي موسم 2022-2023 فورمولا وان

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