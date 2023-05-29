الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القنصل التجاري لجمهورية الكونغو يزور جامعة النيل الأهلية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبلت جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، السيد بامي كالالا، القنصل التجاري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، يرافقه ممثل رسمي لرئيس جمهورية الكونغو، في زيارة رسمية للجامعة للاطلاع على دورها البحثي والأكاديمي والتعرف على تجربتها في ريادة الأعمال والابتكار والأفكار الناشئة.

تم خلال الزيارة تفقد المعامل المركزية للجامعة، والتعرف على استراتيجيتها في التعليم والتعلم والبحث العلمي، والأدوار التي تقوم بها تجاه خدمة المجتمع وتأثير الجامعة على المجتمع الصناعي، وأهم المخرجات التي تقوم بها الجامعة وطلابها وأساتذتها وخريجيها لخدمة الاقتصاد القومي.

وخلال الزيارة تعرف السيد بامي كالالا، القنصل التجاري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والممثل الرسمي لرئيس جمهورية الكونفو، على تجربة التعليم التنفيذي التي تقدمها الجامعة، والآليات التي تقوم بها جامعة النيل لربط التعليم المقدم بالقطاع الصناعي، وتأثير الجامعة على المجتمع المحلي والإقليمي، وتوجه الجامعة نحو القارة الإفريقية.

في ذات السياق، زار ضيوف الجامعة خلال جولتهم مبادرة رواد النيل وتعرفوا على دورها كمبادرة وطنية بدأت في عام 2019 بدعم من البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي المصري إلى جانب عدد من الشراكات المختلفة مع القطاع الحكومي والخاص، والخدمات التي تقدمها المبادرة والجامعة و التي تساعد على تنمية الصناعات الاستراتيجية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وتحقيق التنمية الاقتصادية.

من جانبه أعرب السيد بامي كالالا، القنصل التجاري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، عن سعادته بزيارة جامعة النيل الأهلية كونها أول جامعة أهلية بحثية لا ربحية في مصر في القرن الواحد والعشرين، معلنا عن تقديره لدور الجامعة تجاه إفريقيا وتجاه خدمة المجتمع المحلي الموجودة فيه، ومؤكدا على رغبته في تعاون قريب بين الجامعة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومشيدا بالدور البحثي والأكاديمي الذي تقدمه الجامعة و معاملها المركزية المتميزة في تخصصاتها والمجالات التي تخدمها.

جدير بالذكر أن وفد جامعة النيل الأهلية الذي كان في إستقبال الوفد الكنغولي تكون من المهندس أسامة زايد، الأمين العام للجامعة، والدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، والدكتورة إيرين سامي، مدير مركز أبحاث النظم الهندسية الذكية بجامعة النيل، وترأسه الدكتور حسن علي، عميد كلية الإدارة، والقائم بأعمال الشئون الدولية و الأستدامة في الجامعة.

القنصل التجاري لجمهورية الكونغو يزور جامعة النيل الأهلية لبحث آليات التعاون والشراكة بين الطرفين القنصل التجارى لجمهورية الكونغو يزور جامعة النيل الأهلية لبحث آليات التعاون والشراكة بين الطرفين جامعة النيل الاهلية التجاري لجمهورية الكونغو يزور جامعة النيل الأهلية لبحث آليات التعاون

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