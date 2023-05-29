الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدشين حملات النظافة وتمهيد الطرق بقرى مركز طهطا بسوهاج

صيانة أعمدة الكهرباء
صيانة أعمدة الكهرباء

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات وتمهيد وتسوية الطرق بمجلس قروى شطورة ومجلس قروى الشيخ زين الدين ومجلس قروي عرب بخواج حيث تم استهداف طريق بنى حرب نزلة القاضى وكذلك أعمال الإنارة وتركيب اللمبات والكشافات بقرية بنى حرب التابعة لمجلس قروى بنجا، وتمت هذه الأعمال بناء على تعليمات عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج.

 

وقال عامر عوض، رئيس مركز ومدينة طهطا بسوهاج، إن الحملات استهدفت شوارع المدينة، وأسفرت عن صيانة أعمدة الكهرباء ورفع كفاءة الإنارة وإضاءتها.

 

يأتي ذلك وفقًا لتعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ، باستمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة على الطرق ورفع كفاءتها بشكل مستمر.


كان أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 652 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات والتي بدأت في 1 مايو الجاري.

 

وكشف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 372 حالة تعد على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 27435 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 280 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 48 فدانا و6 أسهم.

 

وشدد اللواء طارق  الفقي، محافظ سوهاج، على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة.

استهدفت استمرار استمرار أعمال استمرار حملات النظافة اري

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