ضبط 11 ألف كيلو زيت طعام مستعمل بالغربية قبل طرحها بالأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين لضبط الزيوت التى يتم إعادة استخدامها حيث تم ضبط 11000كجم زيوت مستعمله وهوالك كما تم ضبط معدات لزوم التسخين وتصفيه وترشيح الزيوت القديمه لاعاده تدويرها وتحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك إلى ايماء إلى تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد الاستاذ الدكتور طارق رحمى وهيئه الرقابه والاداريه بتشديد الرقابه على الأسواق العامه وبالتنسيق مع المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزاره التموين.

وفى سياق متصل، صادرت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية 90 طن قمح محلى، داخل مخازن ومراكز تجميع أقماح بدون ترخيص فى مركز المحلة الكبرى.

كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية وضمت مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، استهدفت التفتيش على مصانع الأغذية ، وثلاجات حفظ المواد الغذائية ومخازن المواد الغذائية، والمجازر، والمطاعم، لضبط محتكرى السلع الأساسية بمركز المحلة الكبرى، وتم خلالها رصد90 طن قمح محلى حصاد موسم عام 2023 داخل مخازن ومراكز لتجميع الأقماح بدون تصريح بمركز المحلة.

وتم التحفظ على المضبوطات، ونقلها وتوريدها لإحدى الشون الحكومية بمركز المحلة الكبرى، وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.