خبير صناعي يضع روشتة لفتح أسواق خارجية لمنتجات الغزل والنسيج

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق إن وزارة قطاع الأعمال العام في مصر تعتبر من أهم الجهات التي تعمل على تطوير الصناعات المختلفة في البلاد، ومن بينها صناعة الغزل والنسيج التي تشكل قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري.

وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها لكي تنجح الوزارة في فتح أسواق خارجية لتصدير منتجات الغزل والنسيج من المصانع الجديدة لها، ومنها:

أولًا، تطوير المنتجات: يجب على وزارة قطاع الأعمال العام تطوير منتجاتها المصنعة من الغزل والنسيج بحيث تتناسب مع الأسواق الخارجية وتلبي احتياجات المستهلكين فيها. ويمكن ذلك من خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين جودة المنتجات.

ثانيًا، تحسين الإنتاجية: يجب على الوزارة تحسين الإنتاجية في المصانع الجديدة لديها من خلال تطوير التقنيات وتحسين العمليات الإنتاجية وتدريب العمالة على استخدامها بشكل فعال.

ثالثًا، الاستثمار في التسويق: يجب على الوزارة الاستثمار في التسويق والإعلان للترويج للمنتجات المصنعة بشكل فعال في الأسواق الخارجية وجذب المستهلكين لها.

رابعًا، تحسين البنية التحتية: يجب على الوزارة تحسين البنية التحتية للنقل والتصدير من خلال تطوير الموانئ والمطارات وتحسين اللوجستيات الخاصة بالتصدير.

خامسًا، تطوير العلاقات: يجب على الوزارة تطوير العلاقات الدولية والتعاون مع دول الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة العملاء المحتملين في هذه الدول، من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية وإقامة علاقات تجارية مع الشركات والمستوردين في هذه الدول.

وأشار إلى أنه تعمل الحكومة على تحسين السياسات الحكومية المتعلقة بصناعة الغزل والنسيج وتوفير الدعم اللازم للمصانع الجديدة للوزارة وتسهيل عملية التصدير.

وأكد أنه عند اتباع هذه الخطوات، يمكن لوزارة قطاع الأعمال العام أن تنجح في فتح أسواق خارجية لتصدير منتجات الغزل والنسيج من المصانع الجديدة لديها لافتا إلى أن هذه الخطوات تحتاج إلى جهود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النجاح المرجو.

ولفت إلى أنه عند تحقيق هذا النجاح، سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وزيادة الفرص الوظيفية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.