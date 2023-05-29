الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

"منها رفع المناعة".. أستاذ طب نفسى يكشف فوائد خروج السيدات للتنزه

فوائد خروج السيدات
فوائد خروج السيدات للتنزه

علق الدكتور أمجد أحمد جبر، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، على ما كشفته دراسة إنجليزية بشأن أن خروج المرأة للتنزه يرفع من كفاءة جهازها المناعي، قائلاً إن أغلب الأبحاث والراسات تؤكد أنه لا بد من الخروج مرة أسبوعياً لمدة لا تقل عن ساعتين ونصف، حيث إن التنزه يقلل من الاضطرابات النفسية، ويحسن الصحة العامة للجسم. 

وأضاف "جبر" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "TeN"، أن الأبحاث أثبتت أن نسبة الإصابة بالسكر من النوع الثاني لدى من يحرصون على التنزه بصفة دورية أقل كثير من غيرهم، فضلا على أن التنزه يجعل المخ يقوم بوظائفه بشكل جيد.

وأوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر أن وقوع المرأة تحت الضغط النفسي بشكل مستمر يصيبها بما يمسى بالاحتراق النفسي، ومن أعراضه العصبية، والإجهاد، والقولون، وصعوبة التحمل، وسرعة الاستثارة، منوها بأن الترفيه هو من يقوي الجهاز العصبي، ويحسن من أدائه.

 

 

 

أستاذ الطب النفسي استاذ طب نفسي الاضطرابات النفسية الاصابة بالسكر السكر من النوع الثاني الصحة العامة

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