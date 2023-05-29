الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فنان المشاهير.. زكريا ابن المنيا يبدع في رسم الفنانين (صور)

زكريا كميل
زكريا كميل

رسومات كثيرة ظهر بها زكريا ابن محافظة المنيا، لمشاهير من نجوم الفن، لتُصبح معزوفاته الفنية سببًا في شهرة اكتسبها الشاب الصعيدي في طريقه لتنمية موهبته وخروج رسوماته للنور.

ويروي اسمي زكريا كميل، صاحب الـ 18 عامًا، عن مشواره، مؤكدًا أنه يواصل طريق تعليمه الآن في معهد تمريض خاص، وأنه بدأ الرسم منذ أن كان عمره 10 سنوات.

«اكتشفت موهبتي في الفصل من خلال رسوماتي في مادة الرسم، وكان أصدقائي يُشجعوني، فبدأت أُطور من نفسي بشكل جدي، وأسعى للوصول إلى المستوى الاحترافي» ـ يقول ابن المنيا.

كغيره؛ مرّ زكريا بالكثير من العقبات في مشواره خلال السنوات الثمانية منذ بدأ الرسم.. كان أهمها عدم معرفته بتفاصيل علمية خاصة برسم «البورتريه» (رسم الأشخاص)، مؤكدًا أنه في البداية كان يُمزق الكثير من الرسومات قبل اكتمالها، لكنه مع الوقت طوّر من أداؤه وأصبح يرسم رسومًا مُبدعة للفنانين.

المنيا محافظة المنيا زكريا كميل الصعيد معهد تمريض

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