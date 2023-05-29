الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الوادي الجديد توقع بروتوكول تعاون مع "الاتصالات" لتنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي

جانب من الاحتفاليه
جانب من الاحتفاليه

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بحضور أعضاء وفدي الوزارتين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وأهالي المحافظة.

وبدأت الاحتفالية بترحيب واستعراض قدمه طلاب إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، وعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الواحات، كما تم عرض شرح تفصيلي عن مشروع البوابة الجغرافية الرقمية التي أطلقتها المحافظة في إطار خطة التحول الرقمي التي يتم تنفيذها، وكذلك عرض تقديمي عن مدرسة  WE للتكنولوجيا التطبيقية.

وأكد طلعت في كلمته، أن المحافظة تحظى بنصيب وافر من خطط ومشروعات الوزارة سواء في توفير البنية التكنولوجية من شبكات اتصالات وانترنت ومكاتب بريد، أو تدريب وتأهيل الكوادر في مجال التكنولوجيا الرقمية.

كما أشاد حجازي بجهود قطاع التعليم بالمحافظة وما يحققه من نتائج و مخرجات مُشرفة، مؤكدًا على حرص الوزارة على التعاون والتكامل مع وزارة الاتصالات لمواكبة التطور العلمي من خلال تطوير المناهج وعناصر العملية التعليمية.

فيما أعرب الزملوط عن بالغ تقديره لجهود التعاون المثمر مع الوزارتين، والدعم الدائم لخطط التنمية بالمحافظة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام البالغ بالمحافظات الحدودية وتوفير خدمات لائقة لمواطنيها.

كما شهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات بشأن تنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسي بالمحافظة، وتكريم خريجي دورات مركز إبداع مصر الرقمية وبرنامج المسئول الحكومي المحترف.

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، والوفد المرافق، بحضور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محافظ الوادي الجديد الاحتفالية التي أقامتها المحافظة تاريخ الواحات مشروع البوابة الجغرافية الرقمية

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