الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مباحثات بين أمين عام الجامعة العربية والمفوض السامي لشؤون اللاجئين

من اللقاء
من اللقاء

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،، اليوم، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، آخر المُستجدات الخاصة بقضايا اللاجئين في الدول العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن اللقاء الذي عُقد في مقر الأمانة العامة، تناول أوضاع اللاجئين السوريين في مختلف الدول العربية، وضرورة العمل بجدية لتفعيل مسار يضمن عودتهم الطوعية والكريمة إلى بلادهم.

وأشار  المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، الى أن اللقاء تطرق الى زيارة المفوض العام للاجئين إلى الحدود المصرية السودانية ومعبر قسطل الذي يُمثل البوابة الرئيسية لعبور اللاجئين السودانيين إلى مصر، وما شهده من تعاون من السلطات المصرية في التعامل مع تدفقات اللاجئين السودانيين الذين تجاوز عددهم 160 ألفاً منذ اندلاع النزاع المُسلح في السودان في منتصف شهر ابريل الماضي.

من جانبه، أكد "أبو الغيط" خلال اللقاء، أهمية دعم المفوضية للدول التي تقوم باستقبال اللاجئين، لا سيما مع عدم وضوح الموقف في السودان، موضحا أن وقف إطلاق النار المُستدام يُمثل الخطوة الأولى الضرورية لوقف معاناة المدنيين، وتمكين المنظمات الإغاثية من التعامل على نحو أكثر نجاعة مع أوضاع اللاجئين. 

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية اللاجئين السوريين الحدود المصرية السودانية أبو الغيط السودان

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