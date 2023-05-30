5 مناسبات رئيسية للعائلة المالكة الأردنية عام 2023

في عام 2023، تنتظر العائلة المالكة الأردنية العديد من الأحداث المميزة التي تشمل الجميع، بدءًا من حفل زفاف ملكي ووصولًا إلى التخرج والمناسبات الهامة. سيكون هذا العام مليئًا بالاحتفالات والفرح، في هذا الإطار نلقي نظرة على جميع الأحداث للاحتفال.

مارس: حفل زفاف الأميرة إيمان

تزوجت الأميرة إيمان، 26 عاما، الابنة الكبرى للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، من فنزويلا المولد جميل ترميوتيس في قصر عائلتها في ضواحي عمان، في حفل حضره أفراد من العائلة المالكة والأصدقاء وكبار الشخصيات.

ارتدت الأميرة فستاناً مخصصاً من الدانتيل من ديور، مرتبط بتاج من الماس.

نشرت الملكة رانيا عدة صور من ذلك اليوم على إنستغرام، وكتبت: "إيمان، أدعو الله أن يجلب لك هذا الفصل التالي في حياتك الكثير من الفرح والحب والضحك كما جلبت لنا على مر السنين. مبروك للعروس والعريس! "

وكتب ولي العهد الأمير الحسين، الذي سار بجوار أخته في الممر: "ممتن لكل الذكريات الثمينة التي نشاركها وسعداء برؤيتك تحتفل بزفافك اليوم ... أتمنى لك، عزيزتي إيمان، حياة مليئة بالبركات والسعادة معًا".

مايو: تخرج الأميرة سلمى من الجامعة

في أوائل شهر مايو، تخرجت الأميرة سلمى، 22 عامًا، من جامعة جنوب كاليفورنيا بدرجة علمية في علم الآثار.

كان والداها، الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، في الولايات المتحدة لحضور الحفل، حيث شاهدوا الأميرة تحصل على شهادتها في أردية مطرزة بالعلم الأردني.

وتحدثت الملكة رانيا، وهي تشارك الصور من ذلك اليوم، عن فخرها بمشاهدة الأميرة الشابة وهي تتخرج.

"فخور جدًا بالاحتفال بتخرج سلمى أمس من جامعة جنوب كاليفورنيا. لا أطيق الانتظار لرؤية ما ستفعله بعد ذلك. مبروك! "، كتبت على Instagram.

مايو: تخرج الأمير هاشم من الثانوية

الأمير هاشم ، 18 عاما ، أصغر أبناء الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني الأربعة ، تخرج من المدرسة الثانوية في 24 مايو.

نشرت الملكة رانيا الصور بفخر بينما كان الأمير هاشم يحصل على شهادة الثانوية العامة من King's Academy مرتديًا قبعة وعباءة تقليدية، وكتبت: "أيها الرجال، هل يمكننا الإبطاء قليلاً؟ تحتاج هذه الأم لالتقاط أنفاسها! لحظة فخر أخرى للأسرة في تخرج هاشم من المدرسة الثانوية اليوم".

وتسلم الأمير هاشم شهادته من والده الذي قبله بفخر على خده وهو يسير على خشبة المسرح لاستلامها ، وكانت والدته وإخوته يصفقون في الصف الأول.

يونيو: زفاف ولي العهد الأمير الحسين

في 1 يونيو، سيحتفل الأردن بزفافه الملكي الثاني لهذا العام، حيث يتزوج ولي العهد الأمير الحسين من خطيبته السعودية رجوى السيف، حيث يُقام الحفل في قصر زهران في عمان قبل أن تستمر الاحتفالات في قصر الحسينية حيث تقام مأدبة خاصة.

يوم الاثنين، أقيم أول احتفال رسمي قبل الزفاف، حيث انضمت العروس إلى الملكة رانيا وشقيقات زوجها في المستقبل للاحتفال بحفل الحناء الذي أقامته في ساحة قصر زهران.

ونشرت الملكة رانيا صوراً ومقاطع فيديو لهذه المناسبة على الإنترنت قائلة إنها لا تستطيع الانتظار للاحتفال بـ "رجوى الجميلة لدينا".

يونيو: الذكرى الثلاثين لزواج الملكة رانيا والملك عبد الله

في 10 يونيو، بعد أيام فقط من مشاهدة ابنهما الأكبر وهو يعقد قرانه في نفس المكان الذي عقدا فيه ، ستحتفل الملكة رانيا والملك عبد الله بذكرى زواجهما الثلاثين.

في 10 يونيو 1993، غادرت الملكة رانيا البالغة من العمر 22 عامًا قصر زهران مع زوجها الجديد في سيارة مكشوفة، قبل أن تشارك في موكب في شوارع عمان، وهي تلوح للحشود المنتظرة.