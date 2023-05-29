استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى (28) سلسلة تجارية بإجمالي (1211) فرعا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إقامة (4) معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة.

كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بالقاهرة الكبرى.