تموين القليوبية تصادر 18 طن شعير وأرز أبيض مجهول المصدر

تمكنت مديرية التموين بالقليوبية بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية خلال حملة تموينية في قليوب من ضبط سيارتين الأولى محملة بـ 10 طن شعير والثانية محملة بـ 8 طن أرز أبيض مجهول المصدر وبدون أي مستندات أو فواتير تدل على الجهة المنتجة لها وتم التحفظ على السيارتين والكمية وتحرر المحضر اللازم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية إنه قام بحملة تموينية مكبرة يرافقه العميد أحمد عبدالعليم مدير إداره مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية وجمال سرحان مدير إدارة تموين بنها وطارق فاروق رئيس قسم صيانة الحبوب، واستهدفت مدينة قليوب، وأسفرت عن ضبط سيارة نقل محمله بكمية من الشعير تزن ١٠ طن و٧٠ كجم وسياره أخرى نقل محملة بكميه من الأرز الأبيض تزن 8 طن وهذه الكميه مجهوله المصدر وبدون أي مستندات أو فواتير تدل على الجهه المنتجه لها وتم التحفظ على هذه الكميات وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه في شانها وتم تحرير عدد 2 قضيه جنح قليوب بعد أن تم التحفظ على هذه الكميات والمتهمين والسيارتين .

كما تمكنت حملة تموينية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية عن تحرير عدد ٩ مخالفات لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمه تشغيل والتصرف في عدد ١٠ شكائر دقيق بلدي مدعم.

كما أسفرت الحملة التموينية المدعمة بضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط مخبز سياحي وبحوزته دقيق استخراج ٨٧،٥ ٪؜ منخول وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وتم التحفظ على المضبوطات وهى 20 شيكارة دقيق بلدي زنة الواحده ٥٠ كيلو باجمالي و١ طن دقيق استخراج ٨٧،٥ ٪؜.

وتحررت على المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.