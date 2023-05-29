الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين الدقهلية": توريد 307 آلاف و953 طن قمح لمواقع التخزين حتى الآن

قمح
قمح

أعلن وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، عن أنه تم توريد 307 آلاف و953 طنا من القمح حتى الآن لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة، وسط تدابير احترازية.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أن عمليات التوريد تتم بسلاسة بجميع مواقع التخزين، تعمل اللجان بكامل طاقتها في كل مواقع التخزين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، مشيرا إلى أن المواقع التخزينية التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة تبلغ سعتها التخزينية 272 ألف طن، شملت 3 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، 2 صومعة لشركة المطاحن و23 شونة للبنك الزراعي المصري و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا، مشيرًا إلى أن كل موقع به لجنة، مؤكدا أن الجميع يعمل على قدم وساق مع كل الجهات المشاركة. 

الجهات المشاركة الشوارع والميادين المداخل والمخارج المسطحات الخضراء المنص المظهر الحضاري والجمالي المطاحن تموين الدقهلية تدابير احترازية جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة رميم رية شركة مطاحن شرق الدلتا

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