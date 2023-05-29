لاستيفاء شروط التشغيل.. "صحة الإسماعيلية" تكثف حملاتها لسحب عينات من مياه حمامات السباحة

نفذت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة على حمامات السباحة داخل نطاق المحافظة، وذلك في إطار تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتنسيق مع إدارة صحة البيئة ومراقبي صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية، للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها.

وأكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة صحة البيئة ومراقبي صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية، مستمرون بالمرور الميدانى على جميع حمامات السباحة بنطاق المحافظة، للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير، كما يتم سحب عينات عشوائية من المدارس والمساجد والكنائس وجميع المنشآت الصحية، للتأكد من مطابقتها للمعايير البكتريولجية والكيميائية حفاظا على صحة المواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه يتم أيضا سحب عينات من الشبكات للتأكيد على جودة مياه الشرب والمرور على محطات غسيل الكلوي، وسحب عينات المياه للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمعايير، كما يتم المرور على جميع المجازر والحدائق العامة والمتنزهات للوقوف على حالة النظافة العامة واستيفاء جميع الاشتراطات، وذلك استعدادا لفصل الصيف.

وأوضح “حطب”، أن إدارة القصاصين بدأت بالفعل أعمالها بالمرور علي تلك المنشآت وسحب عينات ومراجعة عمليات المياه والكيماويات المستخدمة ومدى سلامتها ونسبها والتشديد على أعمال النظافة وإجراءات السلامة في دور الرقابة والمتابعة حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك برئاسة الدكتور محمد إبراهيم النفيعي مدير إدارة القصاصين، والدكتور أحمد عادل مدير الطب الوقائي، هيثم محمد مراقب أول صحة البيئة، وسليمان محمد مراقب الصحة.