ضبط تشكيل عصابة تخصص في سرقة الهواتف المحمولة

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2 لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية "دون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب وضبط (6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامهم بسرقة مواد البناء من داخل موقع إحدى الشركات عملهم بأسلوب كسر كالون الباب الحديدي وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقعة.